Isis Valverde exalta Marcus Buaiz: 'Relação de construção, madura'

Prestes a subir ao altar com Marcus Buaiz, no dia 3 de maio, Isis Valverde exalta relacionamento com o empresário.

O que aconteceu

A atriz falou sobre dar uma segunda chance ao amor. "O amor tem que estar sempre vivo na gente. Ele acontece à medida que você está aberto. Por incrível que pareça, depois de um tempo, acabei me abrindo e encontrando essa pessoa tão especial na minha vida. Fico até emocionada, porque, realmente, é uma relação de construção, madura", disse em entrevista à Vogue.

A cerimônia acontecerá no interior de São Paulo, reunindo amigos e familiares próximos do casal, e artista garantiu que não faltará música boa. "Se a música está ruim, vai todo mundo embora. Você vê que o povo começa a sentar, começa a se afastar um pouco para conversar um pouco mais longe...", brincou.

Isis contou que seus looks de noiva são da britânica Vivienne Westwood e chegarão ao Brasil, diretamente de Londres, somente para a cerimônia e festa. "Nunca vivi isso! Fui até o ateliê [da marca, na capital inglesa] e tive todo um time para me receber… Estou animada!".