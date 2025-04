Britney Spears posa nua na praia um dia após preocupar fãs com comentários

Britney Spears, 43, compartilhou uma foto exibindo que estava nua em uma praia.

O que aconteceu

Um dia após preocupar seus fãs com publicações que foram apagadas, a estrela compartilhou uma série de fotos na praia. Em algumas delas, a cantora aparece deitada em uma espreguiçadeira, exibindo detalhes de seus pés. Em outra, ela dança, ainda de biquíni.

Em sua última publicação, Britney Spears apareceu sem a parte de cima do biquíni, apenas usando brincos e um colar. "Pelada na praia o dia inteiro", escreveu a artista na legenda.

A cantora está passando alguns dias no México, logo após reclamar de estar doente demais para viajar. "E pelos comentários incrivelmente tristes que dizem que estou mal... Sinto muito por vocês. Eu achava meu cabelo lindo e estou resfriada, o que afetou minha voz. Eu fui impedida de ir ao México há quatro meses e, como voar e viajar são o principal para minha saúde e bem-estar, estou com um pequeno vírus".

Britney ainda criticou alguns 'falsos amigos'. "Mas, assim como os comentários e as pessoas que disseram que ele era meu melhor amigo, são pessoas como elas que têm tanta inveja que fazem de tudo para me impedir de viver a minha vida da melhor maneira possível... Sinto pena de pessoas assim. Espero que possamos ser gentis uns com os outros".