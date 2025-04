Edy e Raissa cancelam espetáculos do circo após temporal: 'Tudo perdido'

Edilberto, 42, e Raissa, 19, revelaram na noite de ontem que o circo do qual são donos foi atingido por um forte temporal em Tocantins, município de Minas Gerais.

O que aconteceu

Enquanto a dupla de ex-BBBs lutam para reparar os estragos, o perfil oficial do Circo Ônix Espetacular emitiu uma nota cancelando todas apresentações. "É com muito pesar que informamos que, devido ao forte temporal que atingiu Tocantins na tarde de ontem, a estrutura do Circo Ônix foi gravemente danificada, resultando na queda total da lona", começaram.

Felizmente, ninguém se feriu, mas por questões de segurança e pela situação da estrutura, todos os espetáculos estão temporariamente cancelados Circo Ônix Espetacular, em comunicado

Em seu perfil do Instagram, Edy listou outros prejuízos que teve. "Ainda estou assustado com tudo o que aconteceu ontem. Temporal muito forte, balançava o ônibus, rasgou a lona todinha do circo, danificou o palco, quebrou algumas cadeiras, som, luz, enfim, muita coisa se perdeu, mas a gente vai dar a volta por cima!", afirmou.

Procurada por Splash, Raissa disse que quase tudo foi perdido. "Estamos bem felizes por todos estarem bem, porém o material foi quase todo perdido. Mas colocamos Deus na frente de todas as coisas", garantiu a jovem.

