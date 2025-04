'Premonição' 25 anos: Por que o filme ainda é tão querido pelo público?

O novo filme "Premonição" chega aos cinemas em maio, 25 anos após o lançamento do primeiro longa da saga. Mas o que faz dessa franquia tão querida pelo público? E será que ainda há fôlego para mais continuações?

Acho que a fórmula pode estar se desgastando com o público que conheceu o filme na origem. Me parece que não existe uma preocupação com a manutenção do público e, sim, uma intenção de cativar uma nova geração de espectadores, então é possível que siga funcionando.

Beatriz Saldanha, pesquisadora e crítica de terror

"Premonição" surgiu de uma ideia de Jeffrey Reddick que leu no jornal a história de uma mulher que "previu" a queda de um avião. Seu objetivo era transformar esse fato em um episódio de "Arquivo X", mas, graças a um amigo, Reddick ofereceu o projeto para um longa da New Line Cinema.

A pesquisadora e crítica de terror Beatriz Saldanha aponta que a franquia achou uma forma original de abordar o fim da vida. Se antes filmes como "A Hora do Pesadelo" e "Sexta-Feira 13" usavam assassinos em série, agora o perigo é mais implacável: o "assassino" é a própria morte.

A franquia descobriu uma forma muito original de trabalhar a ideia da morte como algo inescapável, e a morte é algo que, ao mesmo tempo, nos assusta e nos fascina.

Beatriz Saldanha

Cena do primeiro longa da franquia "Premonição" Imagem: Reprodução/New Line Cinema

Para os entusiastas de terror, o fato de o "inimigo" não ter um rosto é o que deixa o filme ainda mais interessante. Makson Lima, fã da franquia desde o primeiro filme, diz que no pós-"Pânico" o diferencial de "Premonição" é não ter um assassino mascarado ou uma presença sobrenatural.

"Numa época de terror voltado para um público adolescente, apinhado de paródias e homenagens, o diferencial foi não termos um rosto ou algo facilmente identificável no gênero, como fantasmas ou demônios", avalia Makson Lima.

A imprevisibilidade é outro fator chave para o sucesso da franquia, o que ficou ainda mais fácil a partir do segundo filme. "Se o primeiro se levava a sério, as sequências adotaram uma abordagem mais cômica, focando nos set pieces, que apresentam possibilidades até então inimagináveis para a morte", avalia Saldanha.

A cena da montanha-russa no começo do terceiro filme. É também o meu favorito da franquia toda, ainda a ser superado! Era realmente algo de especial aguardar pelo novo filme da franquia.

Makson Lima, fã da franquia "Premonição"

Mary Elizabeth Winstead em "Premonição 3" Imagem: Reprodução/New Line Cinema

Agora, mais de 14 anos após seu último lançamento, "Premonição" retorna para seu sexto capítulo, com direção de Zach Lipovsky e Adam B. Stein. Um dos maiores desfalques do filme será o legista William Bludworth, que aparece em vários filmes da saga. O ator que o interpretava, Tony Todd, morreu em novembro de 2024.

No caso de Makson, a ausência do ator é um ponto fraco, por ser um dos elos mais fortes que interligava todas as produções, e também pela persona de um astro tão marcante no gênero. "Sou apaixonado pelo ator e sinto muitíssimo sua falta. E tendo em vista o sucesso do último trailer, fica claro ainda haver interesse no formato".

"Premonição 6: Laços de Sangue" está previsto para chegar aos cinemas em 15 de maio.