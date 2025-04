Renata corre risco de ser eliminada do BBB 25? Saryne opina

Renata se salvou de um Paredão, mas já foi colocada em outro. A bailarina ficou entre os piores colocados da Prova do Líder disputada na noite de quinta-feira (10), e foi a mais votada entre o grupo que não conseguiu se posicionar bem na disputa. Bárbara Saryne analisa as chances dela na berlinda durante o Central Splash.

O restante do Paredão ainda vai ser definido. O líder João Pedro indica uma pessoa nesta sexta-feira (11), o terceiro a ir para a berlinda será o mais votado pela casa. O Anjo ainda vai poder imunizar uma pessoa. O resultado será no domingo (13).

Delma voltou a pedir para ser colocada no Paredão depois de ter ido mal na Prova do Líder. Seu grupo de aliados levou na esportiva, e Chico acredita que eles deveriam chamar sua atenção.

Bárbara acredita que, neste cenário, Vitória deve ser a indicada pelo Líder e enfrentaria Joselma e Renata na berlinda. Isso pode representar um risco real para a bailarina permanecer no jogo.

Acho que contra a Vitória ela tem chances [de ser eliminada]. Vai depender de como a torcida da Vitória vai se posicionar. Por exemplo, se for com a Delma, tem uma chance do público falar: 'Vamos eliminar a planta'. Mas a torcida da Vitória vai ser fiel aos Anos 50 e vai declarar Fora Renata

Bárbara Saryne

