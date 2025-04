Maike chora ao vivo ao rever mãe: 'Vou puxar sua orelha'

Maike chorou ao vivo na manhã de hoje ao rever sua mãe no Mais Você (Globo).

O que aconteceu

Eliminado ontem do BBB 25 (Globo), Maike revelou que ainda não tinha conseguido entrar em contato com a mãe, que estava sem sinal quando o brother deixou a casa.

Através de uma ligação em vídeo ao vivo, ele finalmente conseguiu conversar com Marienne. "Estou muito feliz com você e seu desempenho", disse a mãe. "Mas não vou deixar de puxar sua orelha, tá bom? Não tenha dúvidas disso. Muito obrigada por ser esse filho maravilhoso".

Maike se emocionou e não poupou elogios à mãe: "É a pessoa que mais amo nessa vida ", disse. "É o exemplo da milha vida; o único ídolo que tenho nesse mundo. Obrigada por ter cuidado de mim".

Ao falar sobre as provas do reality show, a mãe de Maike agradeceu ao filho por ter conquistado um apartamento. "Você realizou meu sonho, filho. Tirando nós do aluguel. Muito, muito obrigada".

