Gabriel diz que Renata já foi aprovada por sogra e cita polêmica: 'Redimiu'

Dupla de Maike no BBB 25 (Globo), Gabriel comentou sobre a relação do amigo com Renata hoje no Encontro com Patrícia Poeta.

O que aconteceu

Gabriel comentou sobre as últimas interações de Maike e Renata. Na madrugada de ontem, a produção do programa chamou a atenção de Maike por puxar o cabelo e morder o braço de Renata, que demonstrou não ter gostado das interações.

Segundo o amigo, Maike errou, mas admitiu o erro rapidamente. "A gente viu que foi um erro dele. Mas a gente está aqui, a gente acredita no Maike, conhece ele e sabe que ele não é uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Então não vamos resumir ele apenas a essa atitude, que ele errou. Ele foi homem de chegar e falar que errou (...) mas vimos, ele se redimiu, falou com o publico, falou com a Renata", avaliou.

Ele sabe que errou, que as atitudes não foram legais, mas já trocou ideia com todo mundo que teve que trocar e teve a hombridade de falar isso. Não dá pra voltar no tempo Gabriel

Gabriel ainda disse que acredita no futuro do casal: "A partir do momento que o Maike chegou e falou para a Renata que quer ela fora da casa, eu acredito plenamente. Maike é um homem apaixonado. Se ele realmente gostou e está dentro, está pra cima. Ele é um cara que fica em um relacionamento, gosta de estar com alguém serio. Ele apresentou no programa, falou para todo mundo

A mãe dele falou para gente também, já. O Maike quer uma pessoa pra vida, quer casar, ter filhos. Se Renatinha está suprindo todos esses sentimentos que ele tem no peito, não vai ser eu que vou falar o contrario Gabriel

