Sem redes sociais: Startup lança celular para ser usado o mínimo possível

Uma startup de Nova York decidiu seguir o caminho oposto das gigantes do setor de smartphones como Apple, Samsung, Xiaomi e Motorola lançando o Light Phone, um aparelho celular básico, com acesso à internet, mas sem aplicativos de redes sociais.

O que aconteceu

The Light Phone, Inc. foi fundada em 2014. Joe Hollier, artista e designer gráfico, e Kaiwei Tang, designer de produtos, se conheceram em um programa experimental do Google e decidiram abrir a startup para propor um conceito diferente para o uso de telefones celulares.

Empresa visa incentivar uso consciente da tecnologia. Para isso, criaram um celular que reduz as distrações causadas pelos smartphones modernos. "Os Light Phones são dispositivos simples com ferramentas de qualidade, projetados para serem usados o mínimo possível", diz o site oficial da The Light Phone.

The Light Phone III Imagem: Divulgação

Primeiro modelo lançado em 2017 era totalmente analógico. Tratava-se de um celular extremamente básico, com um pequeno display analógico e funções restritas à realização de chamadas.

Já o Light Phone II, lançado em 2019, trouxe recursos mais avançados. Nele, há Wi-Fi, 4G, Bluetooth, alarmes, calendário, bloco de notas, envio de mensagens de texto e chamadas telefônicas.

Lançamento do Light Phone III em 2025

Em 2024, a empresa anunciou o lançamento do Light Phone III. Com as primeiras unidades entregues em março de 2025, o modelo é ideal para quem deseja se desconectar das distrações e do excesso de funções dos smartphones modernos. Ele foi pensado para chamadas, mensagens, navegação simples e ferramentas básicas, promovendo mais foco no dia a dia.

Não é possível baixar apps no Light Phone III Imagem: Divulgação

Modelo não permite downloads de aplicativos. Quem pensa em instalar Spotify, WhatsApp ou apps de transporte como Uber pode esquecer, pelo menos por enquanto, segundo o próprio site oficial do Light Phone:

Atualmente, não há uma ferramenta de streaming de música para plataformas como o Spotify, nem uma forma de fazer chamadas ou enviar mensagens por outros aplicativos como o Signal ou o WhatsApp. Também não há uma funcionalidade para serviços de transporte por aplicativo. Esses recursos podem estar disponíveis em futuras atualizações de software Nota no site oficial da The Light Phone

Especificações técnicas

Dimensões: 106 mm x 71,5 mm x 12 mm

Peso: 124 g

Rede: 5G + 4GLTE

Tela: 3,92" AMOLED (1080x1240)

Tela: Vidro fosco

Porta: USB-C 2.0

Câmera: saída de imagem padrão de 12 m

(sensor traseiro de 50 m / sensor frontal de 8 m)

SIM: Nano SIM + E-SIM

Memória: 128 GB / 6 GB de RAM

Bateria: 1800 mAH

Som: 2 microfones (cancelamento de ruído), 2 alto-falantes estéreo

Recursos: GPS, Bluetooth 5.0, NFC, ID de impressão digital

Materiais: Alumínio, Vidro, Plástico Reciclado SORPLAS

Chipset: Qualcomm SM 4450

Classificação IP: IP 54

Preço e disponibilidade

Light Phone III está sendo vendido por US$ 799 (cerca de R$ 4.800 na cotação atual). Ou seja, custa o mesmo que um smartphone de última geração.

Ainda não é compatível com operadoras brasileiras. No site da fabricante há uma explicação. "Infelizmente, o Light Phone III não é compatível com as operadoras locais da sua região. Há uma série de fatores: algumas operadoras exigem certificações especiais, algumas regiões não conseguimos testar completamente e outras regiões usam antenas de rede completamente diferentes".