Chico Barney: Chega! Bate-Papo com o Eliminado do BBB precisa acabar

O dia de eliminação do BBB já segue um padrão: o participante sai da casa, conversa rapidamente com Tadeu Schmidt e vai para o Bate-Papo com o Eliminado —neste ano apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Para Chico Barney, essa dinâmica precisa acabar o mais rápido possível. Ele defende seu ponto de vista no Central Splash desta sexta-feira (11).

O último brother a participar da tradicional conversa foi Maike. Assim como seus colegas de confinamento, ele precisou responder sobre polêmicas que viveu dentro da casa, como a recente importunação contra Renata e seu embate com Diego Hypolito.

Esse Bate-Papo com o Eliminado é dar palco para quem o povo não quer mais ver na frente (…) Quem quer ver tombo de uma formiga? Tem que pegar uma lupa

Chico Barney

O ranço de Chico em relação ao quadro não tem nada a ver com os apresentadores. Ele defende que Ceci precisa ter um novo cargo na Globo assim que o reality acabar, e Gil deveria assumir o papel de Tadeu Schmidt para a próxima edição do BBB.

Para Bárbara, a presença de Maike no Bate-Papo foi apenas protocolar, justamente por conta dessas polêmicas. Chico concordou.

Ele ficou bem abalado e preocupado com essa situação, e isso acabou com o Bate-Papo dele. Acho que ele não conseguia elaborar nada para falar ali. Ele só estava cumprindo a obrigação de estar presente

Bárbara Saryne

Foi uma das piores entrevistas que eu já vi na minha vida (…)

Chico Barney

