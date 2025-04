Circo de ex-BBB Edy é destruído durante temporal em Minas: 'Rasgou inteiro'

A forte chuva que atingiu a cidade de Tocantins, na Zona da Mata mineira, na tarde de quinta-feira, 10, causou a queda da lona do circo Ônix, de Edy e Raissa, pai e filha que participaram do BBB 25. Pelas redes sociais, o artista compartilhou imagens do prejuízo e lamentou a situação. "Destruição total", contou.

Apesar da perda, Edy tem esperança que "vai se reerguer", especialmente após encontrar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida intacta em meio aos escombros. "Todo mundo sabe que somos católicos, o circo caiu, rasgou inteiro, mas minha santinha está aqui inteirinha, só perdeu a coroa. Graças a Deus. Ela que toma conta", disse o artista, otimista.

A dupla, que foi eliminada do BBB 25 ainda nas primeiras semanas do programa, está recebendo o apoio do público e de outros ex-participantes do programa nas redes sociais. Juntos, eles organizaram uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar R$ 60 mil para a reconstrução da estrutura do circo.

Não havia ninguém na estrutura no momento do acidente. "O bom é que ninguém se machucou. Isso que é importante. O restante a gente corre atrás", tranquilizou Edy.