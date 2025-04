Maike é pego de surpresa com 'flerte' de Vini e Renata: 'Fui mais rápido'

Eliminado ontem do BBB 25 (Globo), Maike assistiu a algumas cenas do reality show no Mais Você.

O que aconteceu

No Mais Você, Maike foi apresentado a um vídeo em que Vinícius comentava que os fãs "shippavam" ele com Renata.

Segundo Maike, Renata não levou essa informação para ele após a Vitrine do Seu Fifi. "Pra mim não chegou, nem quis perguntar também. Mas aí, são ela vai poder responder", disse.

Não sabia disso, não. Não sabia desse flerte. Surpresa pra mim Maike

Ele ainda brincou sobre sua rivalidade com Vinícius. "Eu cheguei mais rápido. Mais uma vez eu ganhei dele. Só não ganhei no Paredão", afirmou.

Ele ainda disse que entrou no BBB sem a pretensão de se relacionar amorosamente com ninguém. "Não queria me relacionar com ninguém, mas meu coração é fraco".

