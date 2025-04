Gominho após perder 50 kg por uso de Mounjaro: 'Bebo bem menos'

Colaboração para Splash, no Rio

Gominho, 36, revelou que o uso das populares "canetas emagrecedoras" faz parte do seu processo de emagrecimento.

O que aconteceu

Gominho contou que utiliza o Mounjaro. O medicamento, originalmente indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, também tem sido usado por pessoas que buscam acelerar o emagrecimento. Conhecido como o "Ozempic dos famosos", o remédio tem se tornado cada vez mais comum entre celebridades e influenciadores.

Ele afirma que não consegue beber como antes por conta da medicação. "Bebo normal, mas menos. Como eu tomo Mounjaro, não consigo beber como eu bebia antes. Bebo três doses de whisky, aí eu já fico num lugar bom (risos), não há exagero. O remédio ajuda não só para alimentação, mas a compulsão como um todo. Fui criando essa consciência junto com o (uso do) remédio", disse em bate-papo com a Quem.

O tratamento, segundo o influenciador, foi feito com acompanhamento médico. O preço da medicação pode variar de R$ 1.500 a R$ 4 mil.

Gominho no Festival Lollapalooza Imagem: Edu/Araujo Agnews

A mudança de hábitos começou na pandemia. Gominho disse ter percebido que muitos dos seus excessos vinham da ansiedade. "Minha alimentação era por compulsão, meu álcool era por compulsão. Eram vazios que a gente vai tentando tapar", disse ele.