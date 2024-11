Namorado de Juliette prepara pedido de casamento surpresa, diz colunista

Kaique Cerveny, 26, namorado de Juliette, 34, está planejando uma surpresa para ela.

O que aconteceu

O casal celebrou o primeiro ano de namoro no último domingo (27). De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o crossfiteiro está planejando pedir a cantora em casamento neste fim de semana.

Segundo a colunista, o pedido deve acontecer em um restaurante luxuoso de Fernando de Noronha (PE). Os dois já estão na ilha paradisíaca.

Nas redes sociais, Juliette mostrou sua estadia no local. "Adivinha onde eu tô? Quem acertar ganha um cheiro no olho", brincou.

A ex-BBB disse que viajou para poder desestressar. "Eu fugi, né, porque eu fiz a Blogueirinha e fiquei com medo de ser cancelada. Eu vim pra Noronha porque eu me apaixonei. Na verdade, eu tive uns picos de estresse e Kaique falou pra gente marcar alguma coisa pra gente sair".