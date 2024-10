Filme "Here" reúne Tom Hanks e Robin Wright em versões jovens

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - No filme "Here", Tom Hanks e Robin Wright tiveram que se lembrar de como era ter 20 anos para retratar versões de seus personagens.

"Foi divertido fazer isso porque tivemos que ver a reprodução imediatamente com essa ferramenta de efeitos visuais", disse Wright.

"Oh, meus olhos têm 19 anos e meu sorriso tem 19 anos. Agora sei como entrar na sala e colocar os ombros para trás, porque é assim que você se movimenta e, sabe, isso ajuda a lembrar como é viver no corpo de uma pessoa de 20 anos, certo?", acrescentou.

Da mesma forma, Hanks teve que se adaptar a atuar como uma versão mais jovem de si mesmo para o filme.

"Tive que pular do sofá de uma forma que alguém faz quando tem 22 anos", afirmou Hanks, rindo.

"Here", dirigido pelo cineasta de "Forrest Gump", Robert Zemeckis, reúne os protagonistas do filme vencedor do Oscar para esse drama norte-americano que explora uma história geracional sobre famílias e o lugar especial em que vivem.

Hanks interpreta Richard Young e Wright interpreta a esposa de seu personagem, Margaret Young.

O filme é distribuído pela Sony Pictures, depois de estrear no AFI Fest em outubro.