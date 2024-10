Ex-Gang do Samba, Rosiane Pinheiro, exibe antes e depois de lipoaspiração

Rosiane Pinheiro, 50, exibiu o resultado da lipoaspiração que realizou.

O que aconteceu

A influenciadora passou pelo procedimento há três meses. Nesta quinta-feira (31) a dançarina compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um antes e depois do corpo.

Nas imagens, a dançarina aparece usando o mesmo biquíni. Rosiane ainda exibiu um corpo definido e escultural.

Ela celebrou o resultado da lipoaspiração. "Nunca imaginei que conseguiria aos 50 anos ficar mais bonita do que quando eu estava no auge da minha carreira! Me sinto como uma fênix, ressurgindo das cinzas aos 50 me vejo superando depressão, traumas, agressões, assédios, limites, sensações!".

A ex-Gang do Samba ainda falou sobre a superação em sua vida. "Minha vida foi e é cheia de altos e baixos, mas eu nunca perdi a fé em Deus! Quando tive depressão e não tive pessoas pra me ajudar, e até quem morava comigo me fazia ficar pior! Eu me sentia um LIXO e sem entender o porquê de certas coisas aconteciam, mas hoje vejo que Deus tinha um propósito maior por trás de todo sofrimento! Nunca desista de você".