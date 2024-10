Com Zé Love, Gizelly questiona amizade de rivais: 'Ela odiava ele'

Em conversa com Zé Love nesta quinta-feira (31), Gizelly questionou a amizade de Luana e Sacha na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gizelly disse que Luana, desde o início do programa, não gostava de Sacha Bali. "Da mesma forma que eu não gostei dele, ela também", disse. "Ela odiava ele".

Zé Love disse que apontará essa incoerência na edição ao vivo. "Ele [Sacha] mandou ela se f*der, ainda, entendeu. E eu vou falar isso. Você tá do lado de um cara que mandou você se f*der."

Nas redes sociais, internautas lembraram que Gizelly também insinuou anteriormente que Zé era agressivo, mas voltou atrás.

