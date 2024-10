Atriz que fez Generosa em 'Alma Gêmea' morreu após briga de cachorros

No ar como Generosa na reprise da novela "Alma Gêmea" (Globo, 2003), a atriz Lady Francisco morreu no ano de 2019 após uma briga envolvendo seus cachorros em um parque do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Lady Francisco sofreu um acidente ao passear com seus cães de estimação. Amante dos animais, a atriz tinha uma rotina de levar seus pets passear todos os dias no mesmo local. O incidente aconteceu em 2019, um ano após a atriz participar de "Malhação: Vidas Brasileiras", sua última novela.

Lady Francisco era ativista da causa animal Imagem: Reprodução/Acervo Pessoal

Os cães de Lady Francisco entraram em uma briga com outros cachorros. A atriz tentou separá-los e, na confusão, sofreu uma queda, que lhe rendeu uma fratura complexa no fêmur..

Internada, a atriz apresentou problemas respiratórios e precisou ir para a UTI. Seu quadro foi gradativamente melhorando, até que, em três semanas, o boletim médico relatava a necessidade de uma traqueostomia.

Madame Kastrup (Lady Francisco) e Chayene (Cláudia Abreu) em 'Cheias de Charme' Imagem: Renato Rocha Miranda/Globo

Após mais de 20 dias internada, Lady Francisco morreu, aos 84 anos. A causa da morte, segundo nota oficial dos médicos, foi falência múltipla dos órgãos por conta de uma isquemia enteromesentérica (transtorno vascular agudo dos intestinos).

Ativista da causa animal e dos idosos, a atriz chegou a se candidatar ao cargo de deputada estadual pelo Rio de Janeiro pelo PRB, em 2010, mas não foi eleita.

Lady Francisco começou sua carreira na TV na década de 1970. A atriz fez dezenas de novelas, além de "Alma Gêmea", como "Cheias de Charme", "Totalmente Demais", "Por Amor", "Barriga de Aluguel" e o remake de "Saramandaia".