Antes de fuga, Blandina e Marcelo ficam sem nada após levarem rasteira

Blandina (Luisa Arraes) e Marcelo Gouveia (José Loreto) serão prejudicados no penúltimo capítulo da novela "No Rancho Fundo" (Globo).

O que vai acontecer

Com o esquema de contrabando de pedras preciosas da Gruta Azul descoberto, Marcelo insistirá para que Blandina fuja com ele. O vigarista afirmará para a amada que os dois poderão ser felizes longe de Lapão da Beirada, mas a jovem se recusará. "Não! Tu me protege, Marcelo Gouveia, não é? Não vou embora", dirá.

Preocupada, ela questionará para o rapaz quantas pedrinhas de turmalina paraíba ele conseguiu desviar. Ao extender a mão, Marcelo revelará que pegou meia dúzia delas.

O personagem voltará a insistir para que os dois fujam dali, mas, antes que Blandina responda, o quarto será invadido. Os mafiosos com os quais Marcelo fazia negócio entrarão no local e exigirão as pedras preciosas.

Além de ficar sem nada, Marcelo Gouveia ainda levará uma surra dos mafiosos. "E agora? A gente ficou sem nada! Com uma mão na frente, outra atrás!", Blandina se desesperará assim que eles forem embora. Mesmo machucado, o vigarista comemorará que ainda está vivo.

Marcelo Gouveia (José Loreto) mostra para Blandina (Luisa Arraes) pedras desviadas da Gruta Azul em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo