Liam Gallagher promete anúncio de Oasis no Brasil: 'Em breve'

Liam Gallagher, 52, afirmou nesta quinta-feira (31) que o grupo Oasis pode se apresentar no Brasil em breve.

O que aconteceu

Um fã questionou se o grupo não anunciaria datas de sua turnê na América do Sul. "O que você está fazendo sem anunciar as datas no Brasil/Argentina, as pessoas estão esperando", perguntou um perfil no X.

Liam respondeu e deu uma esperança aos fãs quanto a esse aguardado anúncio. "Muito em breve", disse o músico, sugerindo que o Oasis deve trazer sua turnê para o Brasil.

A fala do artista animou o público nas redes sociais. "Quando é 'muito em breve'? Nossa saúde mental da América Latina depende disso", comentou um perfil. "Liam, deixa cair a primeira parcela do décimo antes!", brincou um internauta. "Vocês vão estar em todo lugar ano que vem... É melhor vocês descansarem bem antes", aconselhou outro fã.

Após 15 anos separados, o grupo britânico fará uma nova turnê mundial em 2025. Noel e Liam Gallagher já anunciaram datas na Europa, na América do Norte e na Austrália, gerando muita expectativa por shows no Brasil.