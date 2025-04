BBB 25: Vitória detalha reencontro com Daniel Rocha e surpresa do namorado

Fora do BBB 25 (Globo), Vitória Strada contou como foi o reencontro com o namorado Daniel Rocha e revelou a surpresa que recebeu do ator.

O que aconteceu

Em entrevista ao gshow, Vitória contou que o reencontro com Daniel foi rápido e deixou um gosto de "quero mais": "Foi muito legal! Foi junto com a minha família também. Então foi um momento de muita emoção. Acho que a gente tem muita coisa para viver ainda. E precisamos matar a saudade."

Ainda não consegui matar a saudade completa nem dele [Daniel], nem dos meus pais, nem dos meus amigos. Realmente passou muito rápido. [Depois da eliminação] Foi uma noite que eu não dormi, não comi, não fiz nada. Só tomei um banho e voltei [para a Globo]. Vitória Strada

Já em um vídeo nas redes sociais, a ex-BBB revelou uma surpresa que Daniel preparou para ela após o confinamento. Nas imagens, a atriz aparece segurando um filhote de cachorro — que foi adotado pelo namorado.

Vitória Strada mostra 'surpresa' após deixar BBB 25 Imagem: Reprodução/Globoplay

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas