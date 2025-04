Após BBB, Vitória dá 'coração partido' para Mateus: 'Preciso me desculpar'

Fora do BBB 25 (Globo), Vitória Strada fez um Queridômetro pós-reality em uma dinâmica nas redes sociais. Na ocasião, a atriz deu o emoji de "coração partido" para Mateus.

O que aconteceu

Vitória deu um emoji de "coração partido" para Mateus. A atriz explicou que ainda precisa conversar com o arquiteto e se desculpar por algumas situações que ocorreram por parte dela dentro da casa.

Ainda não consegui conversar com ele [Mateus] e preciso me desculpar por algumas coisas que não fiz certo, como dar 'patadas' nele. A gente tem que conversar para ficar bem. É um coração que precisa se remendar. Vitória

Emoji de "coração" para Diego: "Foi uma pessoa que eu encontrei lá dentro e tive uma conversa logo na primeira semana sobre a nossa ansiedade. Depois a gente se aproximou no jogo e quero levar ele para o resto da vida."

Emoji de "cobra" para Tamiris: "Até escovei os dentes da cobra."

Emoji de "planta" para Vilma: "Só dormia, cozinhava e fazia a linha dela para o Brasil. Não fazia mais nada."

Emoji de "vômito" para Camilla: "É autoexplicativo, né gente?"

Emoji de "biscoito" para Raissa: "Vi alguns VTs dela dançando e ela entregava muito, em todas as coreografias. Ela é uma 'biscoiteira' do bem. Gosto dela."

Emoji de "mentiroso" para Gracyanne: "Não gostei das atitudes dela com o Diego. E fiquei sabendo que ela falou coisas de mim também."

Emoji de "mala" para Marcelo: "Chegou no início do jogo montando uma estratégia e desde cedo querendo focar em mim. Não consegui ter muita abertura com ele."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas