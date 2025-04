Tadeu surge como dummie na reta final do BBB 25: 'Jornada dupla'

Na véspera da final do BBB 25 (Globo), durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt apareceu vestido como um dummie.

O que aconteceu

No início do programa ao vivo de hoje, um dummie convidou Guilherme, João Pedro e Renata para conhecer um espaço especial. Os finalistas encontraram uma galeria com itens que fizeram parte da temporada.

Em um telão, Tadeu apareceu vestido como um dummie: "Pelo amor de Deus! Essa jornada dupla está acabando comigo, gente!", brincou o apresentador.

Boa noite, meus finalistas! Eu não aguento mais entrar nessa casa, levar vocês para cima e para baixo, e vocês nem perceberem que sou. Não me dão o mínimo de atenção! Nem um abraço vocês me deram a temporada inteira. Tadeu Schmidt

Nas redes sociais, o público questionou se Tadeu realmente se vestiu de dummie durante a temporada. Veja algumas reações abaixo:

SOCORRO ERA O TADEU DE DUMMIE -- ?Out Of Context Jheni ? (@FemmeGoya_) April 22, 2025

O dummie gigante era o Tadeu ? -- Jojo (@_Jordanna_) April 22, 2025

O DUMMIE ALTO ERA O TADEU MESMO ?????????#BBB25 -- tori um TANTO maluca (@lovekelmiro) April 22, 2025

O Dummie alto era o Tadeu? Não, né? #BBB25 -- Cininha Desbocada (@donacininha) April 22, 2025

o dummie altao era o tadeu mesmo então? passada#bbb25 -- mandy (@liviedrama) April 22, 2025

