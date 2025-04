'Vale Tudo': Carolina Dieckmann explica por que não procurou Cássia Kis

Carolina Dieckmann falou sobre os rumos de sua personagem, Leila, na trama de "Vale Tudo". E explicou por que não procurou Cássia Kis, atriz que viveu a personagem na versão original da novela.

O que aconteceu

Sobre Cássia Kis, Dieckmann foi enfática. "Nunca a procurei. Se a encontrasse, seria natural, mas não busco 'benção'. Sou fã do trabalho genial dela, que sempre vou homenagear", disse em entrevista ao podcast Conversa Vai, Conversa Vem.

Ao comentar as opiniões políticas de Kis nos últimos anos, a atriz defendeu o diálogo.



Ela tem as opiniões dela, eu tenho as minhas. Mas tenho preocupação do tanto que a gente deixa de conversar. Achamos que a nossa opinião vale mais que a do outro, que estamos certos e o outro errado. Isso me incomoda. Tenho amigos que têm opiniões divergentes e faço questão de continuar conversando com eles. Cássia tem uma trajetória incrível e entrou numa vertente que divergiu, assim como a Regina Duarte. Mas isso não apaga o que elas fizeram.

Ela disse ainda não acreditar "na coisa do bom e do mal". "De quem vota numa pessoa é boa e quem voto na outra é má. Conheço pessoas com opiniões políticas esquisitas e que boas, trabalhadoras, guerreiras."

Quanto à personagem de "Vale Tudo", Dieckmann diz que o arco de Leila promete surpresas: "Ela é sonsa, mas ganhará protagonismo", adiantou.

Questionada se ela repetiria o icônico assassinato de Odete Roitman, a atriz contou da conversa que teve com Manuela Dias, a autora da novela. "Quando a Manu [Dias, autora] me contou que provavelmente não seria Leila a matá-la, me senti livre. Agora ela pode fazer qualquer coisa".