Freeze: Finalistas do BBB 25 ficam 'congelados' e recebem Rafael Portugal

Os finalistas do BBB 25 (Globo) foram surpreendidos hoje com a dinâmica "Freeze" e a visita de Rafael Portugal.

O que aconteceu

Os participantes receberam o aviso de que deveriam ficar "congelados", caso contrário, receberiam graves consequências. Enquanto eles ficaram estáticos, Rafael Portugal entrou na casa acompanhado de dois dummies.

O humorista brincou com os participantes. Ele encontrou primeiro Guilherme. "Minha sogra joga na minha cara que eu não chego aos pés desse aqui. Agora o 'Sindicato dos Maridos' está meio chateado contigo, tá?", disse Rafael.

Rafael ainda mostrou alguns cartazes com "trollagens" para Renata. "Maike voltou com Giovanna" e "Eva encontrou seu Adão na família da Dona Vilma" foram algumas mensagens que ele mostrou para a cearense. O comediante ainda mostrou uma que dizia "Vinícius nunca falou 'velha sonsa'". Rafael completou: "O Vinícius nunca falou 'velha sonsa'! Aquela senhora [que levou a informação na Vitrine do Seu Fifi] era a minha tia, que eu mandei lá pra dar uma atrapalhada no teu jogo".

BBB 25: Rafael Portugal mostra cartaz com fake news para sister Imagem: Reprodução/Globoplay

O comediante também liberou os participantes do castigo, mas, em seguida, apontou que não havia sido autorizado pela direção. Ele, então, apontou que João Pedro se mexeu primeiro e afirmou que o brother estava eliminado, enquanto tentava levá-lo para fora. "Vamos, acabou", dizia ele, puxando o goiano, que protestava em desespero.

BBB 25: Rafael Portugal tenta tirar João Pedro da casa Imagem: Reprodução/Globoplay

Por fim, ele cantou uma música fazendo referência às insistências de Diogo Almeida por um "sarau" na casa. "Ainda é cedo para dizer se esse prêmio ela leva, mas uma coisa eu já adianto: ninguém mais fala da Eva", dizia um dos versos da música. Rafael Portugal encerrou sua participação sujando a si mesmo e os finalistas com a "meleca" usada nas dinâmicas de Sincerão.

