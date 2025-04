'É maravilhoso': famosos topam sexo de hora marcada para 'salvar' a relação

Marcar hora para fazer sexo é a solução para a falta de intimidade? Famosos têm optado pelo método para garantir que a relação não esfrie pela falta de momentos a sós. Nomes como Alinne Moraes, Júnior Lima e Monica Martelli já confidenciaram que colocam na agenda uma horinha para curtir um momento quente com o parceiro. Confira:

"Não perdemos os momentos a sós"

A atriz Alinne Moraes, 42, está casada com o diretor Mauro Lima há 13 anos e recorre ao método de agendamento do sexo para não perder a intimidade. "Ele é meu melhor amigo e a amizade é uma das coisas mais importantes. Mesmo com filho, não perdemos os momentos a sós", disse ela, ao jornal O Globo.

Quando amigos comentam que pensam em se separar, porque não há mais uma relação sexual em razão da rotina, dos problemas, digo: 'Marque um dia!'

Alinne Moraes

A artista afirma que hoje é imprescindível reservar uma hora com o companheiro. "É importante. Nós sempre tivemos esse dia. Sou mais completa com ele, e não é clichê. Já passaram homens muito ruins pela minha vida, e ele foi selecionado a dedo."

"É uma solução"

Junior Lima, 41, disse que ele e a esposa, Monica Benini, 40, tentam manter uma programação para o sexo. No podcast Quem Pode, Pod, o músico foi indagado sobre como "manter acesa a chama da paixão com filhos" e revelou que ele e a companheira transam com hora marcada.

Sexo com horário marcado... A gente tenta idealizar, ter esse negócio de horário marcado, mas é um pouco... você até acostuma, é uma solução, mas, cara, é um pouco no improviso. O que a gente acaba fazendo mais para momentos do casal é de vez em quando a gente ter uma saída, fazer uma viagenzinha juntos.

Junior Lima

Junior Lima e a mulher, Monica Benini Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

"É espontâneo"

Mônica Martelli, 55, não esconde que se tornou adepta de "transar com hora marcada". No Papo de Segunda (GNT), a atriz esclareceu que marca data para trocar intimidades como uma maneira de cuidar da relação.

A primeira vez que ouvi falar sobre agendamento de sexo no casamento, eu pensei: 'gente, quem namora tem dia marcado para transar'. Porque se vejo o meu namorado sexta e sábado, é sexta e sábado para transar. No meu caso, de vez em quando salpica uma quarta-feira do nada. É maravilhoso, porque você pensa no que vai vestir, no que vai beber, alimenta a fantasia.

Monica Martelli

A artista disse que o método é uma tática contra o esfriamento no relacionamento devido à rotina. "Para quem fala assim: 'gente, mas não é frio você marcar para transar?'. A questão é que a gente aprendeu que sexo bom é espontâneo. Se marcamos dia para tudo, como buscar o filho na escola, ir à terapia, praticar ioga, por que não marcar um dia para o sexo?"

Mônica Martelli e Fernando Altério estão juntos há seis anos Imagem: Reprodução/Instagram

"Meio que agendado"

Viih Tube, 24, também abriu o jogo e revelou que passou a "agendar a hora do sexo" com Elizer, 35, após o nascimento da filha Lua.A revelação foi feita em conversa com fãs nas redes sociais.

Minha filha dorme no meu quarto e eu jamais faria qualquer coisa com ela no quarto. São só em momentos em que ela está com a vovó, quando ela está com alguém. Só dá para ser assim quando ela está acompanhada de alguém, aí você consegue ter um momento de intimidade com seu marido, meio que agendado, sabe? Vira uma coisa completamente marcada. Por enquanto. Logo as coisas começam a melhorar mais.

Viih Tube

A influenciadora digital ressaltou que a vida sexual do casal sofre grandes mudanças após o nascimento de um filho. "Ninguém fala sobre porque é algo muito pessoal. Eu também falo muito sobre sexualidade, principalmente sexualidade feminina —prazer, orgasmo e tudo— porque acho importante. Quando é sexualidade minha com meu marido, eu falo o que posso falar. O que posso dizer é: não achem que não vai mudar. Vai mudar! Pais, entendam, respeitem o tempo das mulheres de vocês. É um processo, não tem como querer que seja igual, sendo que sua vida não é mais a mesma."

Viih Tube e Eliezer são pais de Lua e Ravi Imagem: Reprodução/Instagram

"Marca dia e horário para transar"

Lázaro Ramos, 46, está casado há 22 anos com Taís Araújo, 46, e também agenda a hora do sexo. Ao programa 50 & Uns (Globoplay), de Angélica, o ator afirmou que a solução para não deixar a intimidade em segundo plano foi marcar um momento com sua parceira.

A gente marca dia, hora, lugar para poder transar. Às vezes, sim.

Lázaro Ramos

Sem fazer mistério, ele também admitiu que nem sempre esteve em sua melhor fase quando o assunto é sexo. "Teve um momento em que a minha prática sexual era absolutamente afetada pelas minhas tensões do dia a dia. E eu não sabia que se podia conversar sobre isso. Se eu estava ansioso, estressado, na cama a minha performance tem que estar presente. Não sabia que eu podia dizer 'quero ir mais devagar', por exemplo."