Indireta? Ex de Davi Brito faz post enigmático após fim do relacionamento

Adriana Paula, ex-namorada do campeão do BBB 24 Davi Brito, voltou as redes sociais após período afastada e publicou um vídeo em que está sendo classificado como uma indireta ao ex-brother.

O que aconteceu

No vídeo, a cirurgiã dentista surge sorridente e carregando uma mala como se estivesse fugindo de casa. Os textos da publicação são sugestivos ao fim do namoro com Davi por mencionar casamento.

"POV (ponto de vista): Por que você não casa? Eu na primeira discussão", escreveu ela, no vídeo. A legenda da postagem ainda traz uma suposta alfinetada: "E nem é meme", publicou.

A postagem de Adriana também foi encarada como uma cutucada no ex-namorado pelos seguidores. "Livramento", escreveu um seguidor. "Assim nasce uma nova Mani", publicou outro internauta. "Carregando os seguidores que ganhou do Davi", cutucou um terceiro curtidor.

No último dia 14 de abril, Davi Brito chorou ao anunciar o fim do namoro com Adriana Paula. Ele afirmou que a dentista terminou o namoro após ele tornar público que ela estaria grávida.

"A Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque eu fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou. [...] Eu não tenho ninguém para desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de falar", disse.

Em lágrimas, ele declarou torcer pela felicidade da agora ex-namorada. "Adriana, você é uma menina boa. Você é especial. Encontre alguém que te ame, que cuide de você."