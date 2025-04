Após se reaproximarem, Viih Tube presenteia o pai com Porsche

Viih Tube, 20, presenteou o pai, o empresário Fabiano Moraes, com um Porsche Cayenne Turbo S 2019, um carro de luxo, durante o almoço de Páscoa de ontem. A informação foi revelada pela Quem e confirmada a Splash pela assessoria da influenciadora.

O que aconteceu

Viih Tube soube que o pai estava vendendo seu carro e decidiu presentear-lhe com um de seus quatro veículos. A influenciadora, casada com Eliezer, 35, também se comprometeu a arcar com todos os custos do automóvel, incluindo IPVA, multas e manutenção. O valor de um Porsche Cayenne 2019 na tabela Fipe varia de R$ 239.984 a R$ 673.260, dependendo da versão.

Pai e filha passaram por um período de afastamento, mas se reaproximaram em 2024. Recentemente, Viih tem compartilhado momentos com o pai, como no aniversário da filha Lua e no almoço de Páscoa.

Em outubro de 2024, Fabiano publicou uma carta aberta nas redes sociais expressando saudade da filha, que na época estava grávida de Ravi: "Meu maior presente seria você, mesmo sem contato. Nunca saiu do meu coração".

Viih Tube respondeu em um vídeo, criticando a exposição: "Nunca tivemos um relacionamento fácil como parecia. Peço que pare de me expor, ainda mais nesse momento delicado. Você sabe o que fez". A influenciadora afirmou ainda que "romantizar relações familiares" pode ser perigoso e destacou maior afinidade com a mãe.