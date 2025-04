Vitória entrou no BBB 25 com alma de Pipoca: 'Humildade pesou a favor'

Não deu para Vitória Strada: a atriz chegou na reta final do BBB 25, mas acabou sendo eliminada e não vai disputar o prêmio milionário. Sua participação foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (21).

Vitória acabou sendo uma das protagonistas do jogo, tendo estado no centro de debates importantes —principalmente com as irmãs Thamiris e Camilla. Ela também se destacou por sua simpatia e humildade, segundo a análise de Bárbara Saryne, apresentadora do Central.

Essa humildade da Vitória pesou muito a favor dela no jogo para as pessoas simpatizarem com ela. Ela foi uma Camarote que entrou com alma de Pipoca (…) Ela viveu mesmo a experiência e celebrou cada conquista (…) De todos os Camarotes, até hoje, acho que a Vitória foi a que entrou com uma postura mais humilde

Bárbara Saryne

Luigi também acredita que Vitória saiu no momento errado do programa, e um embate entre ela e Renata na grande final iria trazer um clima maior de Copa do Mundo para a grande decisão do BBB 25. O único que pode trazer esse clima de volta é Guilherme.

O advogado de Vitória está ali um dia depois (…) Todo mundo que estava realmente engajado com a Vitória está dando esse pulo para o Guilherme, pelo o que eu estou vendo por aí (…) eu estou percebendo que a torcida da Vitória está com o ranço ainda e quer dar tudo para o Guilherme

Luigi Civalli

