'Os Quatro da Candelária': cena quente entre Bruno Gagliasso e Patrick Congo na série viraliza

Este texto contém spoilers. A esperada minissérie brasileira Os Quatro da Candelária, inspirada na chacina que chocou o País em 1993, estreou nesta quarta-feira, 30, na Netflix e uma das cenas já está viralizando nas redes sociais.

Um dos trechos do segundo episódio mostra cenas de sexo entre os atores Bruno Gagliasso e Patrick Congo, e está em destaque entre os assuntos do X, antigo Twitter. "Que sabor essa cena de amor intenso entre o Bruno Gagliasso e o Patrick Congo", comentou um internauta. Que ganhou uma resposta de Gagliasso: "Foi bom pra você?".

Na história, Bruno interpreta Jorge, um homem casado que se envolve com um dos jovens que vivia na Candelária, Sete, personagem de Patrick. Os dois protagonizam momentos picantes juntos.

Série é baseada na chacina da Candelária, no Rio

Era 23 de julho de 1993 quando 40 pessoas em situação de rua dormiam na região da Igreja Candelária. De repente, o massacre: criminosos saíram atirando a esmo no local. Oito jovens entre 11 e 19 anos foram mortos a tiros. Dois policiais militares e um ex-policial foram condenados. A ação teria sido uma vingança após parte do grupo ter apedrejado um carro da Polícia Militar no dia anterior.

A minissérie Os Quatro da Candelária é inspirada no crime, mas com histórias fictícias de quatro sobreviventes: Jesus (Andrei Marques), Douglas (Samuel Silva), Sete (Patrick Congo) e Pipoca (Wendy Queiroz). Cada episódio retrata a história de cada um deles.

Com direção e roteiro de Luis Lomenha, a produção ainda conta no elenco Leandro Firmino, Stepan Nercessian, Maria Bopp e Antonio Pitanga.