Robbie Williams vira macaco em pôster da cinebiografia 'Better Man'

A Diamond FIlms revelou nesta quinta (31) o pôster oficial de "Better Man - A História de Robbie Williams", a cinebiografia do cantor britânico, dirigida por Michael Gracey ("O Rei do Show"). A arte é uma releitura da capa do álbum "Life Thru A Lens", de 1997, com o rosto de macaco no lugar do rosto de Williams.

Capa do álbum "Life Thru A Lens" (1997), de Robbie Williams Imagem: Divulgação

O animal reflete a maneira como o próprio astro se viu durante muito tempo na sua carreira. O artista conta com hits de sucesso durante sua carreira, como "Angels", "Come Undone", "She's Madonna" e "Feel".

A cinebiografia é estrelada por nomes como o comediante Steve Pemberton e os atores Jonno Davies, Damon Herriman e Alison Steadman. Além disso, o próprio Williams faz parte do elenco e o longa tem roteiro assinado por Gracey e pela dupla Simon Gleeson e Oliver Cole.

Pôster de 'Better Man', a cinebiografia de Robbie Williams Imagem: Diamond Films/ Divulgação

"Better Man - A História de Robbie Williams" chega aos cinemas em 6 de fevereiro de 2025.