Matt LeBlanc 'se aposentou em silêncio' após morte de Perry, diz jornal

A morte de Matthew Perry, há um ano, teria abalado profundamente a rotina de Matt LeBlanc, 57, que atuou com ele em "Friends" e era seu amigo de longa data.

O que aconteceu

O afastamento de LeBlanc da TV e do cinema teria tudo a ver com a tragédia. "Ele ainda está chateado com a perda de Matthew. Um grande amigo e uma parte muito importante de sua vida se foram [ao mesmo tempo]. Isso o fez repensar sua vida. Matt quer se concentrar em outros interesses [que não o trabalho], pois é isso o que é importante para ele agora", informou uma fonte anônima ao jornal Daily Mail.

Somente uma oportunidade profissional e artística muito especial trariam o ator de volta ao batente. "Ele precisaria da oportunidade perfeita para retornar diante das câmeras em qualquer papel para TV ou cinema, pois se aposentou silenciosamente. Matt está financeiramente estável e realmente não quer mais estar no centro das atenções."

LeBlanc teria se inspirado nos exemplos de Rick Moranis, 71, e Jack Nicholson, 87, para buscar uma vida mais tranquila. "Eles dois simplesmente pararam, decidiram viver a vida e ficar felizes com o que fizeram no passado. [Da mesma forma,] Matt quer aproveitar a vida e manter as coisas simples."