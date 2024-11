Gruta Azul poderá ir pelos ares no final de 'No Rancho Fundo'

Por conta da ganância de Deodora (Débora Bloch), Elias Crisóstomo (André Luiz Frambach) poderá fazer com que a Gruta Azul vá pelos ares no último capítulo de "No Rancho Fundo" (Globo).

O que vai acontecer

Seguindo o que foi planejado por Ariosto (Eduardo Moscovis), Elias espalhará explosivos pela Gruta Azul, na intenção de retirar com mais facilidade a turmalina paraíba. Ao ouvir a ideia do rapaz, Deodora se empolgará com a ideia de prejudicar Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

O plano logo será descoberto por Artur (Túlio Starling) e Quinota (Larissa Bocchino), que passarão as informações para a protagonista. Diante da possibilidade do local explodir, Zefa se mostrará disposta a impedir o crime ambiental.

Assim como no começo da novela, Zefa se colocará em perigo na Gruta Azul para salvar o lar das pedras preciosas. Tudo indica que a personagem conseguirá enfrentar o perigo e sair vitoriosa.

No último capítulo da novela, ainda ocorrerão muitas prisões. Com um pendrive repleto de provas dos crimes de Ariosto e Deodora, a protagonista deverá fazer com que a justiça seja feita.

Uma novidade do último capítulo de "No Rancho Fundo" é a presença de Venâncio, personagem de Hugo Germano em "Mar do Sertão" (Globo).