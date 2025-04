Fã tatua rosto de Renata, finalista do BBB 25: 'Admiração'

Colaboração para Splash, no Rio

Uma fã de Renata Saldanha, finalista do BBB 25, eternizou sua admiração pela sister. De um jeito inusitado, a jovem tatuou o rosto da bailarina nas pernas.

O que aconteceu

Resultado foi compartilhado ontem nas redes sociais. O tatuador, Cesar Botelho, trabalhou por 5h30 para finalizar o desenho.

Jovem tatuada é conterrânea de Renata. Vilma Sousa, de 27 anos, professora de Educação Física, também é moradora Fortaleza (CE). Ela contou ao Splash que a decisão foi motivada pela forte identificação com a história da bailarina. "Tenho uma admiração enorme pela trajetória dela. É uma inspiração saber de onde ela veio e tudo que está conquistando", comentou.

A filha da minha namorada tem 6 anos e faz Ballet. Me encantei quando participei da primeira apresentação dela. E quando comecei a assistir o BBB, vi que tinha uma educadora, artista, amiga e uma grande mulher. Renata e Eva ensinaram muita coisa, principalmente, com a amizade delas. Renata vem de uma comunidade, de uma família que não tem muitas condições, trabalha, estuda e dá aulas. Me tornei fã de carteirinha.

Vilma Sousa

Ideia de tatuar a pele partiu do tatuador. Segundo Vilma, a sugestão veio de César Botelho, após ele ver um story em seu Instagram, onde declarava torcida para a sister. "Ele começou a me perguntar se eu teria coragem de tatuar o rosto da Renata. Fomos conversando e vi ali a chance de demonstrar todo o carinho e admiração que tenho por ela", relembrou. A tatuagem foi feita no sábado (19).

Família da fã de Renata só soube do desenho através das redes sociais. Vilma decidiu manter a tatuagem em segredo até a publicação do vídeo no Instagram. "Foi uma surpresa para todos. Minha família e amigos só souberam quando viram o vídeo postado", contou. A cearense comentou que não recebeu críticas.

Vídeo foi parar em páginas de fã-clubes. Diversas páginas dedicadas a sister compartilharam as imagens da tatuagem, sendo uma delas com quase cem mil seguidores. Em um dos vídeos publicados por Vilma, ela aparece comemorando a repercussão e brinca. "Vocês pensaram que eu iria ser taxada de doida?", perguntou sorridente.