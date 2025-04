Celso Freitas aparece na Globo após demissão da Record

Celso Freitas, 71, reapareceu na Globo, após demissão da Record.

O que aconteceu

Jornalista gravou vídeo em homenagem a Fátima Bernardes, que hoje participou do Encontro. Os dois dividiram a apresentação do Fantástico na década de 1990.

Fátima, quero dar parabéns pela sua trajetória profissional e por fazer parte desses 60 anos da Globo. Celso Freitas

Freitas anunciou demissão da Record em março. À época, ele gravou um vídeo dizendo que se despedia do canal de Edir Macedo após 21 anos de casa.

Somados aos 32 anos de Grupo Globo, são 53 anos de experiência no jornalismo. Nesse período acompanhei e noticiei os principais fatos do Brasil e do mundo. Momentos significativos para mim e para o público que sempre me dedicou muito carinho.

Jornalista chegou na emissora em 2004 para o lançamento do "Domingo Espetacular". Em 2006, passou a ser âncora do "Jornal da Record". Durante os 21 anos da emissora, sendo 19 no JR, ele noticiou os principais acontecimentos do mundo e participou de coberturas históricas.