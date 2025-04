Casada, Carolina Dieckmann fala de exclusividade no sexo: 'Só para o Tiago'

Carolina Dieckmann voltou a chamar a atenção ao falar abertamente sobre sua vida íntima e seu casamento de quase duas décadas com o diretor Tiago Worcman.

O que aconteceu

Sem rodeios, a atriz reafirmou que, ao longo da vida, só se relacionou sexualmente com quatro homens. Para ela, a questão nunca foi uma preocupação ou motivo de insatisfação. "Não tenho vontade de dar para ninguém, só para o Tiago. Nunca achei que teria muitos homens. Quando se faz sexo com amor, existe uma conexão espiritual. Tive isso em todas as minhas relações. Não tenho nenhum interesse no sexo pelo sexo", declarou em entrevista ao podcast 'Conversa vai, conversa vem', do jornal O Globo.

Carolina também falou sobre o que mantém seu casamento firme após tantos anos. Segundo ela, o segredo está na capacidade de ambos se reinventarem e cuidarem um do outro diariamente. "Sou muito apaixonada pelo Tiago. Somos muito diferentes de quando casamos, porque a gente se melhora o tempo inteiro para o outro, estamos atentos. Não sei o que pode ser mais doce do que um marido que te acorda com um café com um desenho de coração, de cisne. O amor, o casamento vale por essa vontade de surpreender o outro, de crescer junto, de querer ver o outro se dando bem", afirmou a atriz.

Ela relembrou o episódio delicado do vazamento de fotos íntimas. A atriz contou que, na época, enfrentou a situação praticamente sozinha, sem muito respaldo legal. "Hoje as pessoas têm a quem recorrer. Eu não tive. No momento em que fui brigar, cheguei na frente do delegado e ele disse: 'A gente não tem uma lei pra isso. Você vai ter que dizer que foi por chantagem'", recordou.

O caso só teve julgamento quatro anos depois, já com a chamada Lei Carolina Dieckmann, criada após a repercussão do ocorrido. No entanto, a atriz revelou que a nova legislação não pôde ser aplicada ao seu próprio processo. "No dia do julgamento, o juiz disse: 'Carolina, você já tem uma lei com o seu nome, mas você sabe que a gente não vai poder usar, porque ela é posterior aos fatos'", contou ainda em entrevista.

A atriz relembra ter enfrentado julgamentos do público. Dieckmann conta ter recebido diversas mensagens de mulheres questionando se ela havia parado de enviar fotos íntimas depois do episódio. A resposta da atriz foi direta. "Não, eu não parei. Eu quero continuar fazendo o que estou fazendo", afirmou assim na época.