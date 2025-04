Guilherme revela já ter se separado, mas que BBB foi maior tempo sem esposa

Guilherme revelou na madrugada de hoje que já esteve separado da esposa, Letícia, antes do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Renata, enquanto tomava banho, o brother recordou a esposa. Segundo o pernambucano, os dois nunca estiveram tanto tempo separados.

Nem acredito que amanhã vou ver minha esposa. Nem quando a gente estava separado passamos tanto tempo sem nos ver. A Del me chamava: 'Vem almoçar aqui em casa, Gui' Guilherme

