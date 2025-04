Campeões do BBB esquecidos no churrasco: relembre nomes dos últimos 10 anos

Mesmo que em algumas edições do Big Brother Brasil o vencedor estivesse muito nítido para o público desde o início do confinamento, há aqueles que após ganharem o reality show simplesmente são esquecidos. Ainda que reapareçam na mídia uma vez ou outra, é muito difícil que alguém se recorde que eles foram os campeões de suas edições.

Cézar Lima

BBB 15: O vencedor Cezar Lima Imagem: Reprodução/Globoplay

Vencedor do BBB 15, o paranaense conquistou completamente o público com seu jeito simples e seu vocabulário próprio. Durante sua participação, Cézar sofreu ao passar muito tempo no Tá Com Nada.

Mesmo se tornando campeão, logo depois o brother sumiu completamente. Hoje com 40 anos, Cézar Lima se formou na faculdade de Direito — que estava cursando antes do reality —, chegou a se casar, ter um filho (que hoje está com sete anos), além de iniciar um canal no Youtube, que não está mais ativo.

Munik Nunes

Munik Nunes Imagem: Divulgação / TV Globo

No ano seguinte, em 2016, Munik Nunes se tornou a vencedora mais jovem do reality show. Com apenas 19 anos, ela foi escolhida pelo público para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Após dividir o prêmio com seus pais e investir parte do valor, a jovem seguiu como influenciadora. Em 2018, ela ainda chegou a participar do Power Couple Brasil, além de se casar e se tornar mãe em 2024.

Paula Von Sperling

Paula foi a vencedora do BBB 19 Imagem: Reprodução/TvGlobo

Uma das vencedoras mais controversas do reality show, Paulinha foi campeã em 2019. Na época de seu confinamento, a sister foi acusada de proferir falas racistas.

Antes seguindo na área do Direito, a mineira abandonou sua carreira para seguir como influenciadora. Em suas redes sociais, ela conta com 3 milhões de seguidores, onde compartilha sua rotina de viagens e vida fitness.

Amanda Meirelles

BBB 23: Amanda foi a vencedora Imagem: Reprodução/Globoplay

Mesmo que tenha vencido recentemente, no BBB 23, muitas pessoas não se recordam que Amanda foi a grande campeã. Seja por ter sido considerado planta ou pela edição não ter conquistado o público, a sister acabou sendo esquecida.

No entanto, isso não quer dizer que Amanda perdeu a relevância. Com 2,7 milhões de seguidores nas redes sociais, a médica faz conteúdos sobre saúde, detalhes de sua rotina e momentos ao lado de outras ex-BBBs com quem fez amizade.

