Caito Maia volta ao Shark Tank após 2 anos: 'Lugar onde me apaixonei'

Caito Maia, 56, está oficialmente de volta ao Shark Tank Brasil (Sony). O fundador da marca de óculos Chilli Beans confirmou com exclusividade para Splash que retorna ao reality show de empreendedorismo dois anos após sua saída e será atração especial para celebrar a décima temporada.

Estou muito feliz por estar de volta ao lugar em que me apaixonei pela televisão. Caito Maia, com exclusividade para Splash

"Muito honrado"

O empresário se diz realizado com a oportunidade de voltar ao Shark Tank Brasil. Afinal, o programa lhe oferece a oportunidade de conhecer mentes brilhantes do empreendedorismo espalhadas pelo Brasil.

Tenho comigo a missão de propagar o empreendedorismo pelo Brasil inteiro, falando sobre o tema de maneira prática e acessível. No Shark Tank, pude me conectar com mentes incríveis, ver o brilho no olho dos empreendedores e escutar ideias fantásticas. Por isso, me senti muito honrado quando recebi o convite para retornar ao programa.

Caito Maia

Caito Maia, fundador da Chilli Beans Imagem: Divulgação/ Chilli Beans/ Claudio Gatti

O fundador da Chilli Beans ficou marcado no Shark Tank Brasil pela personalidade irreverente, emoção à flor da pele e pelos conselhos valiosos a empresários de várias faixas etárias. Com o retorno, ele agora vira o tubarão mais veterano e se diz ansioso pela reestreia na TV.

Tenho um carinho imenso por tudo o que vivi durante seis temporadas seguidas e estou muito ansioso para todas as novidades que traremos nessa temporada histórica dos dez anos de Shark Tank Brasil. Vai ser a mais radical de todas!

Caito Maia

O Shark Tank Brasil é considerado um fenômeno no Youtube. Na nona temporada, o reality show teve 37 milhões de visualizações, mais de 4.8 milhões de horas vistas e se tornou o segundo maior da franquia em todo o mundo.

Baseado no reality show Dragons' Den, o Shark Tank Brasil foi idealizado pela Nippon TV, no Japão, e distribuído globalmente pela Sony Pictures Television. O formato já conquistou audiências em mais de 40 países, incluindo Austrália, Canadá, França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Vietnã, México e Colômbia.