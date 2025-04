De folga em 'Vale Tudo', Cauã Reymond aproveita feriado em Trancoso

Cauã Reymond, 44, aproveitou o feriadão da Semana Santa para relaxar em Trancoso, no sul da Bahia.

O que aconteceu

Durante a estadia, Cauã se hospedou em uma mansão. A residência é no luxuoso condomínio Terra Vista, conhecido por abrigar um aeroporto particular com pista para jatos executivos, segundo informações do portal Alô Alô Bahia.

Ator fez questão de ir até a cozinha para conhecer quem preparava suas refeições. A responsável foi a cozinheira Jilzinete Lage, que comandou o cardápio especial do fim de semana, incluindo delícias típicas como moqueca, mariscada, arroz de polvo e peixe assado. "A sua comida e essa equipe são 10", elogiou Cauã através de publicações no story.

Ator deixou Trancoso ontem. Cauã já se encontra no Rio de Janeiro para retomar as gravações da novela.