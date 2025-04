Líder, Anjo, Monstro e mais: confira trajetória dos finalistas do BBB 25

Três Pipocas disputam a grande final do BBB 25 (Globo) e o mais votado será coroado campeão hoje à noite.

Confira a trajetória de cada até a grande final

Guilherme

BBB 25: Guilherme é o primeiro finalista da temporada Imagem: Reprodução/Globoplay

2 Líder

1 Anjo

1 Monstro

2 Paredão

3 imune

0 Mira do Líder

5 Vip

13 Xepa

1 vencedor da Bate-Volta

Último a perder sua dupla

Vencedor da Prova do Finalista

João Pedro

BBB 25: João Pedro Imagem: Reprodução/Globoplay

4 Líder

1 Anjo

0 Monstro

2 Paredão

3 imune

4 Mira do Líder

11 Vip

10 Xepa

Último a ir ao Paredão

Renata

BBB 25: Renata Imagem: Reprodução/Globoplay

1 Líder

1 Anjo

1 Monstro

6 Paredão

2 imune

3 Mira do Líder

12 Vip

9 Xepa

Vencedora da Vitrine do Seu Fifi

BBB 25 - Enquete UOL: Quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 626799 votos 26,73% Guilherme 12,23% João Pedro 61,05% Renata

