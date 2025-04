Por que o comportamento de Justin Bieber no Coachella preocupou fãs?

Pouco tempo depois de um incidente com paparazzi que o perseguiam pelas ruas, Justin Bieber, 31, voltou a chamar a atenção de fãs e seguidores enquanto curtia um show no Coachella —mas não pelos melhores motivos.

Os registros de Justin Bieber no Coachella

Vídeos e fotos do cantor no festival mostram o artista magro e com expressão cansada. Os flagras reacenderam as discussões sobre seu estado físico e emocional.

Em um dos registros, Bieber aparece dançando sem camisa em meio ao público, mas com uma postura que muitos interpretaram como distante ou até deprimida. "Justin Bieber está definitivamente fora de si, meu Deus", comentou um perfil no X (antigo Twitter).

this is what justin bieber fans needs to be worrying about instead of being obsessed with selena gomez.... pic.twitter.com/yDvHmGXJTi ? . (@selovelenaa) April 20, 2025

Em outra cena compartilhada, ele é visto fumando. Justin Bieber estava ao lado da esposa, Hailey Bieber, e do irmão mais novo, de 15 anos.

Alguns fãs expressaram preocupação com o foco da mídia. "É com isso que os fãs de Justin Bieber precisam se preocupar em vez de ficarem obcecados por Selena Gomez...", escreveu uma pessoa nas redes sociais, referindo-se às comparações frequentes com a ex-namorada do cantor.

Rumores de separação

O casal Bieber também enfrenta novos rumores de separação após Justin deixar de seguir Hailey brevemente nas redes sociais —a ação, mais tarde, foi revertida. Em março, o cantor já havia compartilhado mensagens introspectivas, como: "Aí me lembro que todos nós somos levados a pensar que não somos o suficiente, mas ainda odeio quando mudo a mim mesmo para agradar as pessoas". Em outra publicação, admitiu: "Eu também tive problemas de raiva, mas quero crescer e não reagir."

No dia 17, Justin Bieber foi visto durante a festa de aniversário da rapper Sexyy Red em um clube de striptease, em Los Angeles (EUA). Em alguns vídeos que circulam nas redes sociais, Bieber aparece ao lado da aniversariante, além de posar com algumas strippers. Demonstrando estar feliz, o artista cantou, dançou e deu atenção para os fãs que estavam no local.

Bieber, que em 2022 revelou ter a Síndrome de Ramsay Hunt (que paralisou parte de seu rosto), já havia anunciado uma pausa nos shows para cuidar da saúde mental. Apesar disso, sua presença no Coachella —mesmo que somente como espectador— reacendeu debates sobre seu bem-estar. A equipe do cantor não se pronunciou sobre os recentes episódios.