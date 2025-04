'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 21/4 e 25/4

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 21 de abril

Norma encontra Elisa e diz que precisa dela no dia seguinte para o café de boas-vindas para Alejandra. Ela deixa claro: se Elisa não comparecer, será demitida. Elisa se vê obrigada a se dividir entre sua própria identidade e a de Alejandra. No café da manhã, Elisa se atrapalha ao tentar conciliar os papéis de inspetora e professora. Binho, Lucas e Moisés criam um novo grupo, os Arthurianos, inspirados no Rei Arthur, e expulsam Pedro, André e Senor da toca. Sobrecarregada com o disfarce, Alejandra desmaia durante o café, causando uma confusão, revelando um segredo. Os alunos e funcionários ficam chocados, e Norma, furiosa.

Terça-feira, 22 de abril

Norma e Lavínia estão decepcionadas com Elisa por ter fingindo ser Alejandra. Os Arthurianos fazem Felipe e Rui de refém, impondo regras que eles devem seguir. Norma orienta André a se aproximar de Lavínia. Goma confessa a Thomas que deseja reviver o disfarce italiano dele para conquistar Fafá. Safira pede aos Pequenotts que procurem o diamante falante escondido na caverna. Pilar consola Elisa, afirmando que os alunos a adoraram como professora, e a incentiva a se matricular na faculdade.

Quarta-feira, 23 de abril

Pilar flagra Gabriel chorando ao dizer aos alunos que eles são sua verdadeira família. Anna, Manu e Isadora ajudam Elisa a se inscrever no vestibular. Após refletir, Pilar decide terminar seu relacionamento com Gabriel. Fafá se decepciona ao descobrir que Goma era, na verdade, o italiano que vinha tentando conquistá-la. Norma e Elisa retomam sua parceria. Os Luíses declaram guerra aos Arthurianos. Nesse meio-tempo, um alienígena pousa misteriosamente dentro da caverna.

Quinta-feira, 24 de abril

Norma acusa Pilar de ser uma fraude e a julga por seu passado. Depois de interrogar Elisa, Tonico e Dalete para confirmarem o término de Pilar e Gabriel, Norma decide Gabriel. Fafá conversa com Goma e revela gostar dele apenas como amigo. Isadora constrói pernas com garrafas para a Safira. Thomas e César leem uma carta deixada por Goma, alegando que voltou para a Suíça, sua terra natal. O alienígena que se parece com o Moleza se mostra aos Pequenotts na caverna, que o batizam de Molezão.

Sexta-feira, 25 de abril

Luíses e Arthurianos fazem uma batalha de espadas e todos acabam machucados; Felipe vê oportunidade de retomar o seu grupo, os "Felipes". Pequenotts descobrem que o Molezão é inofensivo e embarcam na missão para ajudá-lo. Safira descobre que as pernas que ganhou das crianças são falsas. Felipe e Rui trancam os Arthurianos em uma dispensa. Pequenotts mostram o Molezão para Anna, Lavínia entra no quarto e também se espanta com a criatura.

