BBB 25: Joselma e Guilherme viram bonecos de Olinda: 'Consagração'

Joselma e Guilherme, do BBB 25 (Globo), foram homenageados e serviram de inspiração para a criação de dois bonecos de Olinda.

O que aconteceu

O artista plástico pernambucano Camarão dos Bonecos foi o responsável por criar os bonecos gigantes que costumam aparecer nas ruas de Pernambuco durante o Carnaval. "Estou na torcida para o Guilherme ser o campeão do BBB 25", escreveu o artista em seu perfil no Instagram.

Delma também compartilhou o vídeo com os bonecos criados em seu perfil no Instagram. "Consagração de verdade é essa! Que coisa mais linda, muito obrigada", comentou.

