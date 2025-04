Horas antes da final, ex-BBBs entram na brincadeira e 'fazem sarau'

Ex-BBBs do Quarto Fantástico se reuniram na madrugada de hoje e fizeram, juntos, um "mini sarau".

O que aconteceu

Horas antes da grande final, Diogo Almeida, João Gabriel, Maike, Raíssa, Eva e Edilberto se reencontraram.

Em vídeo, os quatro brothers aparecem cantando, um de cada vez. "Só para anunciar que nosso sarau acabou de começar", declarou Diogo.

O "sarau" virou meme no BBB 25 após Diogo Almeida tentar fazê-lo diversas vezes entre os brothers. A ideia era reunir o grupo para fazerem apresentações artísticas na casa, mas o evento nunca aconteceu.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas