Alguém morre? Tudo o que acontece nos capítulos finais de 'Volta por Cima'

"Volta por Cima" (Globo), novela de Claudia Souto, termina definitivamente no sábado (26) e Splash elencou os últimos acontecimentos da trama. Acompanhe.

O que vai acontecer

Doralice é finalmente internada para realizar o transplante de coração. Madalena, Jão e Alberto acompanham de perto esse momento e a cirurgia é um sucesso.

Passam-se alguns meses e Jin surge fazendo seu último show. Enquanto se despede dos palcos com seu último show, Tati se mostra animada com os novos rumos da vida em casal e conversa com Jin sobre o término do contrato com a produtora.

Violeta faz uma proposta tentadora a Cacá. No início ela reluta, mas depois começa a considerar seriamente a ideia - algo que incomoda Chico, que desconfia das intenções por trás do acordo feito pela contraventora.

O clima de romance entre Joyce e Osmar esbarra em velhos traumas e confusões. Sebastian, ainda apaixonado por Joyce, sofre em silêncio, enquanto Osmar, em um deslize, a chama de Violeta, deixando no ar um misto de mágoa e desconfiança. Joyce, por sua vez, começa a incentivar Osmar a investigar mais a fundo o passado de Violeta. Paralelamente, Gerson articula nos bastidores. Após dispensar Violeta, ele pede o apoio de um membro da cúpula para atacar Osmar, revelando um jogo de poder que ainda está longe de acabar.

Osmar (Milhem Cortaz) e Joyce (Drica Moraes) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

As atenções se voltam para Nando, que é internado em estado grave. A notícia abala a todos, especialmente Rosana, que se agarra à fé e às orações pela recuperação do filho.

Edson e Jão descobrem que Nando precisa de um transplante com urgência. Em busca de respostas e de uma solução, Jão conversa com os médicos e mergulha em pesquisas sobre o procedimento, demonstrando que deseja doar parte de seu fígado para o menino.

Miranda finalmente é cobrada para assumir sua responsabilidade sobre o que aconteceu com Nando. Envolta em culpa, ela evita assumir publicamente o que fez, mas Cida, sem rodeios, exige que ela enfrente a verdade. Em um momento decisivo, Nando confessa a Rosana que Miranda esteve diretamente ligada ao que lhe aconteceu, deixando a mãe possessa.

Nando (João Gabriel D'Aleluia) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Gigi é convidado para uma entrevista especial sobre sua trajetória de vida. Jô, por sua vez se insinua para Roxelle, em mais uma reviravolta do núcleo afetivo da trama.

Após saber da atitude de Jão, Rosana procura Neuza. As cenas marcam a aproximação inédita das duas, representando também a redenção da esposa de Edson.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.