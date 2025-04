Pódio decidido? Participante sai na frente em enquete e pode vencer BBB

Guilherme, João Pedro e Renata disputam o primeiro lugar na final do BBB 25 (Globo). Saiba quem é o favorito para vencer, segundo a parcial da enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 8h20 de hoje, dia da grande final, um participante liderava a enquete UOL. Com vantagem, Renata tomava a dianteira, somando 61% das intenções de votos.

Logo atrás estava Guilherme. O fisioterapeuta tinha 26,79% dos votos.

João Pedro ocupava o terceiro lugar. O gêmeo tinha 12,21% da preferência do público.

O resultado será anunciado na edição ao vivo de hoje. O programa está previsto para começar às 22h25 (horário de Brasília), logo após a exibição da novela "Vale Tudo".

BBB 25 - Enquete UOL: Quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 651132 votos 26,82% Guilherme 12,15% João Pedro 61,02% Renata Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 651132 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas