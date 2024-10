'Sessão de Terapia' terá nova temporada: 'Mais que uma série, acolhimento', diz Selton Mello

Sessão de Terapia ganhará uma sexta temporada. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 31, pelo Globoplay. As duas primeiras temporadas foram lançadas em 2012 e 2021 e estão disponíveis no streaming.

Selton Mello, o protagonista, assina também a direção.

As gravações estão previstas para começar em 2025. A série tem produção de Roberto d’Avila e é escrita por Jacqueline Vargas.

A nova temporada vai contar com um personagem inédito na supervisão, no papel que era de Rodrigo Santoro, e seguirá com o formato de quatro novos pacientes como personagens principais.

As duas primeiras temporadas foram adaptadas do original israelense Be Tipul, pela GNT. A partir da terceira temporada, ainda no canal de TV a cabo, Jacqueline Vargas, Roberto d’Avila e Selton Mello passaram a desenvolver histórias inéditas. E, a partir da quarta temporada, já no Globoplay, Selton Mello passou a interpretar o terapeuta Caio Barone.

"Uma alegria imensa retomar este projeto, que enxergo como uma missão. Sessão de Terapia é mais que uma série, é acolhimento. Falar de saúde mental através da arte é um dos maiores orgulhos que sinto na minha profissão. A parceria criativa com Roberto d’Avila e Jacqueline Vargas ao longo de cinco temporadas sempre foi muito estimulante e não vemos a hora de apresentar ao público nossa comovente sexta temporada", diz Selton Mello.

Todas as temporadas de Sessão de Terapia estão disponíveis no catálogo da Globoplay.