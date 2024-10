Luiza Brunet sai em defesa de Yasmin após críticas por magreza: 'Corajosa'

Luiza Brunet, 62, saiu em defesa da filha, Yasmin Brunet, 36, em meio às críticas que ela vem recebendo por ter aparecido "excessivamente magra" em fotos recentes.

O que aconteceu

A ex-modelo comentou uma publicação da herdeira sobre o assunto e elogiou a valentia dela em se posicionar. "Corajosa", escreveu Luiza, no Instagram.

No post em questão, Yasmin questionou o fato de o físico feminino ser alvo constante de julgamento, em qualquer circunstância. "Parece que o corpo da mulher nunca sai de cena, sempre alvo de julgamentos. Se engorda, é criticado. Se emagrece, também. Estamos sempre 'demais' ou 'de menos'. Falam do corpo como se ele não mudasse com o tempo - recebi comentários horrorosos sobre isso", desabafou a loira.

Ela recordou que passou, recentemente, por um problema de saúde que pode ter afetado suas formas. "O lipedema é um problema de saúde que impactava, acima de tudo, a minha qualidade de vida. Com o tratamento, adquiri novos hábitos e perdi peso - mas, em vez de enxergarem saúde, surgiram críticas sobre estar 'magra demais'. Disseram que eu estou com 'rosto de caveira'. É sério isso?", reclamou.