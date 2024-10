Kerline sobre treta com Buda: 'Cada um defende o tonhão que merece'

Kerline protagonizou uma discussão com Lucas Buda nas redes sociais, motivada pelos comentários que ele fez após a formação da última roça em A Fazenda 16 (Record). Camila, ex-mulher dele, é uma das que compete por mais uma semana no reality. Durante o Central Splash desta quinta-feira (31), a comentarista rebateu Buda, dizendo que ele quer chamar a atenção, apesar de dizer que não.

Ele tá doido para abrir a boca dele e falar: 'Tá vendo gente, olha aí como ela também não é santa'. Mas ele sabe que o teto é de vidro. Uma pessoa quando não quer falar sobre o assunto, ela não abre caixinha de perguntas. Ele não é bobo e nem inocente Kerline, no Central Splash

Em seu perfil no Instagram, Buda disse que recebeu pedido de seguidores para que ele opinasse sobre a roça. "Sempre respeitei o que estava sentindo, minha história, e não vai ser diferente dessa vez". Nas redes sociais, recebeu o apoio do público por seu posicionamento e Kerline disse, no X, que os erros de Camila não anulam os dele.

Eu não caio nesse joguinho furado, nessa lábia de pessoa arrependida, de homem que trai e volta arrependido, com carinha de bom moço. É impressionante como passam pano para macho carente de atenção. O homem sempre sai ileso. Cada um defende o tonhão que merece. Eu não defendo homem que faz covardia com mulher e ainda mais em um relacionamento estável

Kerline

