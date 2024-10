João Guilherme diz que já sofreu com ejaculação precoce: 'Passou a fase'

João Guilherme, 22, revelou que já teve problemas com ejaculação precoce, mas garante que isso é coisa do passado.

O que aconteceu

Ator explicou que sofria com ejaculação precoce na adolescência. "Já foi a fase, passou, agora está tudo certo", afirmou durante participação no programa Lady Night, na última terça-feira (29).

No programa, ele também revelou outros detalhes de sua intimidade, como o fato de ter ficado com um casal, mas sem sexo. "Tipo ficar pegando um casal? Já, mas sem sexo. Nunca fiz ménage, só fiquei de kikiki".

João Guilherme, que já namorou famosas como Jade Picon e Larissa Manoella, admitiu que "não se dá bem" com as ex-namoradas. Em relação à atual namorada, Bruna Marquezine, ele afirmou estar "apaixonadíssimo" e revelou desejo de casar. "Penso muito. Por mim, já estava arrumando com minha amada para estar casando já. Adoro".

Bruna Marquezine e João Guilherme assumiram publicamente namoro em agosto. Desde então, os dois têm marcado presença em eventos e compartilhado momentos a dois.